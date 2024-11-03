En ce début de championnat, Champagne Basket Club continue de faire preuve d’une excellente performance avec une sixième victoire consécutive. Ce samedi, Khadidiatou Diouf et ses coéquipières ont remporté la victoire face à Cherbourg (57-63) lors de leur déplacement pour la sixième journée de la NF1.

Les Pétillantes ont une fois de plus fait sensation en confirmant leur position de leader. Au cours d’un match aussi contrôlé qu’elles le font depuis le début du championnat, Khadidiatou Diouf et les siennes ont réussi à faire la différence avec sept points d’avance avant de rejoindre les vestiaires (26-33).

Au retour des vestiaires, Champagne a maintenu sa nette domination en étant encore plus entreprenant et a ainsi pu prendre ses distances au troisième quart temps (38-54). Avant de terminer le travail avec une avance de six points au dernier quart temps (57-63). Ce nouveau succès permet à Champagne BC de maintenir son fauteuil de leader en remportant tous ses matchs.

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