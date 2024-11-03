La finale du tournoi de basket Recaf Jeu de la Ligue de Basketball de Sedhiou, qui était réservée aux filles, a eu lieu ce samedi 2 novembre sur le terrain de basket de cette localité. Sedhiou Basket 1 a remporté le titre de champion en battant Sedhiou Basket 2 (24-22).

Suite à plusieurs semaines de compétitions, le tournoi de basket Recaf Jeu s’est terminé à Sedhiou. En levée de rideau, la troisième place a été disputée où l’École de basket Babacar a battu l’École de basket Cheikh Baldé sur un score très faible de deux points (6-4).

En seconde heure, la grande finale était très disputée entre deux équipes homonymes qui ne se sont pas fait de cadeau tout au long de la rencontre. À l’issue de ce match, Sedhiou Basket Club 1 s’impose face à Sedhiou Basket Club 2 et remporte l’édition 2024.

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