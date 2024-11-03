Battu le weekend dernier, Baskonia a encore perdu en championnat. En déplacement à Gran Canaria, la formation de Khalifa Diop et Ousmane Ndiaye s’est inclinée sur le score de 92 à 86 en Liga ACB.

Les basketteurs sénégalais qui jouent à l’étranger ont vécu un week-end difficile avec leurs clubs. Quoi qu’il en soit, c’est le cas de Khalifa Diop et Ousmane Ndiaye, dont le club a été battu pour la deuxième fois consécutive en championnat. Cependant, Baskonia était en bonne position en première période avec six points d’avance à la mi-temps (42-48).

En deuxième période, Khalifa Diop et ses coéquipiers ont fait le plus dur en emportant le troisième quart temps avec quatre points d’avance (65-69). Au dernier quart-temps Baskonia a été méconnu, passant complètement à côté de son match en laissant filer son avantage. À la fin, Gran Canaria fait une bonne remontée après avoir été dominée pendant les trois premiers quarts-temps. Un autre déplacement sera effectué par Baskonia le vendredi 8 novembre sur le parquet de Barcelone.

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