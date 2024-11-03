Trento poursuit sa très bonne série en championnat avec une victoire supplémentaire. Saliou Niang et son équipe ont reçu et battu Olimpia Milan d’Ousmane Diop (91-57) ce dimanche en Serie A.

Un proverbe dit : quand un être vous manque, tout est dépeuplé. Il en va de même pour l’Olimpia Milan qui ne peut pas compter sur les services de son international sénégalais Ousmane Diop en raison d’une blessure qu’il a subie il y a plus de deux semaines environ. Ce dimanche, en déplacement, les Milanais ont subi une mauvaise expérience et ont été battus par une solide équipe de Trento. À la mi-temps, les locaux s’imposaient (48-29).

Trento n’a laissé aucun espoir aux Milanais qui espéraient renverser la situation de la rencontre en seconde période, mais la pente était très rude. Trento reprend ses distances au troisième quart temps (66-42). Saliou Niang et son équipe ont réussi à terminer le travail au quatrième et dernier quart temps en brisant complètement le rêve de Milan qui a finalement capitulé avec un retard de 34 points.

Trento jouera son prochain match le mardi 5 novembre en Eurocup face à Joventut Badalona, dans le but de renouer avec la victoire après avoir perdu son dernier match face à Ratiopharm.

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