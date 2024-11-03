Jaraaf, Génération Foot et HLM Dakar se sont imposés ce dimanche en marge de la 3e journée de Ligue 1.

Le Jaraaf suit la cadence de Teungueth FC. Le club de la médina a enregistré sa deuxième victoire de la saison en battant la Linguère (1-3). L’équipe dirigée par Malick Daf est ainsi leader ex æquo avec le TFC.

De son côté, Génération Foot a battu le Casa Sports (1-2). Le club fanion de Ziguinchor quo est dernier du championnat, a terminé la rencontre en infériorité numérique.

Les matchs US Ouakam v Sonacos et Ajel v AS Pikine se sont terminées sur le même score nul et vierge (0-0) alors que ASC HLM Dakar a créé la surprise en gagnant face aux Crabes de Guédiawaye FC.

Résultats

US Ouakam 0-0 Sonacos

Ajel 0-0 AS Pikine

Casa Sports 1-2 Génération Foot

Linguère 1-3 Jaraaf

Guédiawaye FC 0-1 HLM

Wiwsport.com