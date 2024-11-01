Le mercato européen continue d’être alimenté par les basketteuses sénégalaises, avec un nouveau mouvement concernant l’internationale sénégalaise Mathilde Aïcha Diop. Selon les informations diffusées par son nouveau club, elle quitte le club allemand TG Neuss pour rejoindre la formation irlandaise, St Paul’s Killarney, en Irish Women’s Superleague.

Après une saison 2023-2024 passée en Bundesliga allemande avec les Tigers Neuss, l’ancienne joueuse de la Jeanne d’Arc de Dakar poursuit son parcours européen. En moyenne, Mathilde réalisait 14.0 points (50% aux tirs).

Mathile Aicha, une joueuse de 27 ans avec une taille de 1m86, faisait partie de l’expédition de Kigali où l’équipe du Sénégal féminin s’affrontait lors des préqualifications pour la Coupe du Monde FIBA 2026. Elle rejoint Saint Paul’s Killarney qui est à l’heure actuelle 9e au classement général après quatre journées en Women’s Superleague. Le 17 novembre prochain, elle jouera son premier match contre les Galway Mystics.

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