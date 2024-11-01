Pas de vainqueur ni de vaincu à la pause entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Dominateurs dans cette demi-finale, les Lionceaux se sont procurés quelques situations mais n’arrivent pas à débloquer le compteur.

Pour la première fois depuis le début du Tournoi UFOA/A U17, l’Equipe Nationale U17 du Sénégal n’a pas réussi à marquer en première période. Opposés à la Guinée-Bissau pour la première demi-finale de cette compétition, les joueurs de Pape Ibrahima Faye monopolisent le ballon et dominent la rencontre, mais le portier adverse Alfucene Quebe reste pour le moment vigilant dans sa surface.

Les Lionceaux se sont procurés plusieurs situations (2e, 4e, 7e, 12e, 28e). Youssou Mané avait réussi à marquer, mais s’est vu signaler en position de hors-jeu (19e), alors qu’Etienne Mendy a trouvé le poteau (40e). Il faudra sans doute en faire beaucoup plus pour parvenir à faire vaciller la défense bissau-guinéenne, dont l’équipe n’a tiré qu’une seule fois par l’intermédiaire de son capitaine Jose Junior (40e).

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