L’UCAD s’est qualifiée pour la finale du championnat régional de handball hommes. Les Stapsiens ont battu Sen Handball en demi-finale ce vendredi (28-27) au stadium Amadou Barry.

La deuxième demi-finale masculine a donné son verdict avec la qualification à l’arrachée de l’UCAD. Dans un match très contrôlé, les Stapsiens de l’UCAD ont dominé le match, comme en témoigne leur avance de trois buts à la pause (18-15).

Lors de la reprise, les deux équipes ont disputé une bataille acharnée dans l’enceinte du stadium Amadou Barry. L’UCAD et Sen Handball ont fait preuve d’une détermination totale, offrant au public présent un match plaisant à suivre où le suspense était palpable. Mais après une rencontre très rythmée, c’est l’UCAD qui s’impose avec un but d’avance et rejoint en finale Keur Massar qui avait gagné la première demi-finale au détriment de Malika. La finale aura lieu ce samedi 2 novembre au stadium Amadou Barry.

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