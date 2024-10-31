L’arène sénégalaise a un nouveau président du CNG à savoir Malick Ngom qui a été nommé par le ministre des sports.

Une nouvelle ère s’ouvre sur la lutte sénégalaise. Après plus de vingt ans à la tête du CNG, Dr Alioune Sarr avait cédé la place à Ibrahima Sène « Bira » qui à son tour et après quatre ans de service, est remplacé par Pierre Malick Ngom, nommé par madame le ministre des Sports Khady Diène Gaye. Le natif de Bof (Diakhao Sine) qui était jusqu’ici arbitre dans l’arène et secrétaire général de la CCA (Commission Centrale des Arbitres) troque ainsi son costume de maître de l’enceinte pour enfiler le costume de président du CNG après avoir été préféré aux autres candidats.

Le combat aura été rude de même que la guerre de position entre le désormais patron de l’arène et le camp de Bira Séne. Ayant bénéficié d’un soutien inconditionnel de la quasi totalité des lutteurs notamment les « VIP » mais aussi d’une grande partie de ses collèges arbitres sans oublier les managers et l’ancien lutteur Moustapha Gueye, Malick Ngom avait caché son jeu jusque dans la dernière ligne droite pour enfin s’imposer aux yeux des sénégalais comme l’alternative à un CNG vieillissant dont la gestion a été décriée par plus d’un.

Jeune, dynamique et généreux comme le témoignent ses proches, l’enseignant de profession et arbitre international de lutte olympique ainsi que gréco-romaine va disposer d’un mandat d’une année avec à la clé des objectifs qui lui seront fixés.

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