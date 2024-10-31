Le bureau exécutif, les commissions et les conseillers du CNG ont été nommé ce jeudi par le ministre des sports.

Malick Ngom devra mener à bien sa mission d’un an en compagnie des membres du bureau exécutif qui ont été nommé en même temps que lui. Championne d’Afrique de lutte, Isabelle Sambou est le premier vice président chargé de la lutte Olympique. Pape Babacar Fall a été nommé 2e vice président chargé de la lutte avec frappe alors que Hyacinthe Ndiaye « Manga 2 » est maintenu en tant que 3e vice président chargé de la lutte sans frappe. Il en est de même pour Abdou Aziz Guèye qui va continuer à gérer les Finances du CNG.

Ndiamé Diop, Alioune Diouf et Abdoulaye Diakhaté sont respectivement Directeur administratif, trésorier général et trésorier général adjoint. Notons par ailleurs que différentes commissions technique, médicale, organisation, marketing ont été mise en place pour appuyer le CNG.

L’ex candidat Bécaye Mbaye, Moustapha Gueye (3e tigre de Fass) ou encore Doudou Diagne Diécko ont quant à eux été nommé conseillers du nouveau président du CNG, Malick Ngom.

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