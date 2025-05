Le Sénégal a terminé à la 3e place du classement général des Championnats d’Afrique de Boxe Elite 2024. Dans cette compétition qui a regroupé 27 pays participants, la délégation rentre avec 7 médailles. Une satisfaction pour la fédération de boxe qui se fixe déjà un nouvel objectif.

La Fédération Sénégalaise de Boxe et disciplines associées a tenu à féliciter ses représentants à la 21e édition du rendez-vous continental des boxeurs. Après l’accueil chaleureux à Diass, les boxeurs se sont rendus à Mermoz pour une cérémonie de célébration des médaillés. Dans une ambiance festive, malgré la fatigue du long voyage de Kinshasa à Dakar, le président de la FSBoxe a félicité les athlètes.

« Une énorme satisfaction d’avoir pris la 3e place sur 27. Les athlètes ont énormément travaillé. Il y a 4 ans, on faisait 72 heures de boxe non-stop. A la fin de nos séances, je croyais qu’ils souffraient mais ils étaient heureux. Donc, cela veut dire qu’ils sont des champions mais il fallait les préparer, les organiser. Et aujourd’hui, c’est ce qu’on a réussi à faire » a déclaré Mamadou Mamoune Sene face à la presse.

S’adressant aux boxeurs, il a souligné l’importance de la performance qui selon lui demande une bonne préparation. « J’ai envie de vous parler de performance… C’est un temps très court mais ce qui est important c’est la préparation. Maintenant vous avez compris l’utilité de la préparation, 3 semaine externe et une semaine interne. En faisant des performances comme cela, le gouvernement va venir soutenir notre projet ».

Désormais, le Sénégal veut monter sur la première marche du podium. M Séne mise sur la performance des boxeurs pour faire mieux lors de la prochaine édition. « Vous savez que le Maroc est la première nation. Avant vous n’existiez pas sur la liste, l’année dernière, vous étiez huitièmes et cette année troisièmes. L’objectif est très clair chez moi, et j’espère qu’il l’est chez vous. On cherche de la performance. Et cela ne s’improvise pas, c’est un travail que l’on prépare. Ces équipes ont 9 mois de préparation et vous avez 15 jours. Cela veut dire que l’année prochaine, vous pouvez être la première nation africaine. Si vous rentrez en regroupement dans vos têtes ce soir. Ceux qui ont des médailles de bronze doivent récupérer l’or l’année prochaine, et ceux qui ont eu l’or doivent confirmer. Ceux qui ont l’argent, c’est une évidence de gravir les échelons ».

wiwsport.com