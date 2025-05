Il vient de remporter son cinquième trophée avec les Lions comme technicien. Ngalla Sylla a exprimé toute sa satisfaction à l’aéroport de Diass où les Lions ont reçu un bel accueil.

Entraineur de l’équipe nationale de Beach Soccer de 2015 à 2021, Ngalla Sylla a réussi un retour gagnant. Avec lui, le Sénégal remporte son huitième titre continental en 11 participations et garde sa série de sacres consécutifs, cinq d’affilée. « On remercie le bon Dieu, ce n’était pas du tout évident. Quand tu débutes avec une défaite, il faut un mental de fer et y croire jusqu’au bout. Je crois en mes qualités en toute modestie. Je sais qu’on a une belle équipe » a déclaré le technicien de 42 ans.

Arrivée ce lundi matin à Diass, la délégation sénégalaise a reçu un bel accueil à l’aéroport. Les autorités et les supporters ont fait le déplacement pour leur témoigner de leur joie de mettre à nouveau le Sénégal sur le toit de l’Afrique. Ngalla Sylla a apprécié le geste. « C’est un immense plaisir, on ne s’attendait pas à voir tout ce beau monde. Surtout la ministre des sports qui est venu très tôt. Cela montre que les gens portent sur le beach soccer. Et cela nous fait énormément de bien ».

