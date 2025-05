Avec notamment un Ismaila Sarr comme titulaire, Crystal Palace a décroché sa première victoire de la saison en Championnat en s’imposant dimanche face à un Tottenham qui retombe dans ses travers (1-0).

Surprise pour la 9e journée de Premier League. Crystal Palace, avec Ismaila Sarr titulaire mais remplacé pour des pépins physiques à la 69e minute, a glané les trois points en venant à bout d’un Tottenham décevant (1-0). Le seul but du match est venu de la part de l’attaquant français Jean-Philippe Mateta, parfaitement positionné au second poteau pour crucifier Guglielmo Vicario à la demi-heure de jeu.

Derrière, les Eagles ont maîtrisé leur sujet, et ils auraient même pu creuser l’écart en début de seconde mi-temps grâce à Eberechi Eze, parti seul dans la profondeur, mais hors-jeu de quelques centimètres au départ de l’action. Une énorme bouffée d’oxygène pour Palace, qui remporte son premier match de la saison en championnat et sort enfin de la zone rouge. Tottenham laisse filer ses concurrents et reste huitième.

