À travers une interview accordée à Jambaar News, Modou Lô est revenu sur la la préparation de son combat contre Siteu prévu le 24 novembre prochain.

Comment préparez-vous votre combat contre Siteu ?

Je me prépare bien avec tout mon staff comme lors de mes derniers combats. Ce sera un combat difficile mais nous sommes en train d’étudier la stratégie à adopter pour ce gagner.

Pourquoi avoir pris de la masse musculaire pour affronter Siteu ?

Je ne me rend même pas compte que j’ai pris de la masse. C’est vous qui le voyez et même si c’est le cas, la masse ne sera pas un problème pour moi. La préparation d’un combat se fait en trois étapes et vous verrez que le jour j il n’y aura pas cette masse musculaire dont vous parlez. Je suis prêt et à 100% de mes capacités.

Est-ce facile de disputer un combat royal où on remet en jeu son titre de roi des Arènes ?

Personnellement je n’ai aucune pression (à disputer un combat royal). La pression c’est plutôt les fans qui la ressentent. Je me concentre sur mes entraînements et sur ce que je dois faire le jour J.

Quels sont les qualités de Siteu selon vous ?

Je ne peux pas vous le dire maintenant (…) On ne va pas en guerre en dévoilant ses secrets. C’est un champion qui a fait ses preuves et qui mérite d’être là où il est. Ce n’est pas un hasard s’il dispute un combat royal. Certes sa popularité a été déterminant pour son ascension mais s’il n’était pas un fin technicien il n’en serait pas là. Aujourd’hui il est dans la cour des grands.

N’avez croyez-vous pas que Siteu est différent et mieux outillé que les autres adversaires (Ama Baldé et Boy Niang 2) que vous avez battu dernièrement ?

Ça c’est vous qui le dites ! Moi je suis prêt et comme je l’ai dit lors du face à face, je ne renoncerai pas à la couronne royale aussi facilement. Je respecte beaucoup mon adversaire mais je n’ai rien à lui envier. J’attend le jour j pour faire ce que j’ai à faire.

Votre retraite avait fait la Une après votre combat contre Boy Niang 2. Qu’en est-il aujourd’hui ?

J’ai toujours souhaité me retirer tôt de l’arène. Je n’ai pas l’intention de lutter indéfiniment et je veux arrêter avec la couronne de Roi des Arènes. Je crois fermement que je vais y arriver.

Wiwsport.com