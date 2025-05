La deuxième journée de Ligue 1 s’est clôturée ce dimanche avec des résultats pas fameux pour le Jaraaf, de Teungueth FC ou encore du Casa Sports.

Le champion en titre n’a pas su enchaîner après sa victoire en ouverture du championnat le week-end dernier. Le TFC a buté sur Génération Foot dans une rencontre sans but au stade Lat Dior se Thiès. C’est le même résultat, mais avec des buts, qu’on a eu au stade de Ngor dans le match entre le Jaraaf de Dakar et Dakar Sacré Cœur (1-1). Almamy Matheuw Fall avait ouvert le score en première période avant l’égalisation de DSC juste au retour des vestiaires. Avec ce résultat, les deux équipes comptent 4 points en deux journées et occupent donc le haut du tableau.

De son côté les crabes de Guédiawaye FC ont gagné leur premier match face à Sonacos. Le club de la banlieue a dû s’en remettre à sa nouvelle recrue Samuel Sarpong auteur de l’unique but du match pour s’imposer 0-1.

Dans des difficultés depuis la saison dernière, le Casa Sports ne semble pas aller mieux. Après un nul pour débuter, l’équipe fanion de Ziguinchor a courbé l’échine ce dimanche devant HLM Dakar (2-1).

L’AS Pikine quant à lui a accroché son premier point de la saison après son nul face à la Linguère. Cependant le club est dans la zone rouge.

Résultats

Génération Foot 0-0 Teungueth FC

HLM Dakar 2-1 Casa Sports

Jaraaf 1-1 Dakar Sacré cœur

AS Pikine 0-0 Linguère

Sonacos 0-1 Guédiawaye FC

Wiwsport.com