De mieux en mieux depuis quelques matchs, Everton a enchaîné une cinquième rencontre sans défaite en arrachant le nul en fin de rencontre face à Fulham (1-1) en Premier League. En attendant la fin de cette neuvième journée, les Toffees sont 15e du classement avec neuf points, soit six unités d’avance sur Crystal Palace, premier relégable. Fulham, de son côté, est 10e avec 12 points.

Tout a basculé en seconde période. Servi par Emile Smith Rowe, auteur d’un joli travail, Alex Iwobi trouve la faille après une heure de jeu (61e). Mais Everton, emmené par un grand Idrissa Gana Gueye au milieu, a insisté et fini par égaliser. Sur un centre d’Iliman Ndiaye venu de la gauche, Ashley Young reprend et trouve Beto qui fait exploser Goodison Park en marquant de la tête (90e+4).

FT. Beto's injury-time strike keeps the Blues unbeaten in five.

[1-1] #EVEFUL pic.twitter.com/Fv0TAPd2AA

