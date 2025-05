Le Barça CBS a courbé l’échine en championnat. Sokhna Bintou Lo et compagnie ont été défaites à domicile par Unicaja (57-71) en marge de la 5e journée de la LF Challenge.

Le Barça CBS n’a pas pu exsiter face à Unicaja et a dû concéder une défaite logique compte tenu du déroulement de la rencontre. Les visiteuses ont d’ailleurs parfaitement maîtrisé ce match en étant très entreprenantes, avec six points d’avance à la pause (38-44).

On attendait une réaction des hôtes en seconde mi-temps, mais l’équipe visiteuse n’a montré aucune fébrilité dans ce match avec un engagement sans faille. Cependant, Bintou Lô et ses partenaires ont tout donné pour renverser la situation, mais malheureusement, elles ne vont pas y arriver et concédent ainsi leur deuxième défaite de la saison après cinq journées.

