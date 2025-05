Le ministre des sports a annulé les galas de lutte qui devaient se tenir ce week-end à l’Arène nationale.

Madame la ministre Khady Diène Gaye a transmis une note aux promoteurs des structures Badiane Productions et Mbewane Productions pour leur annoncer l’annulation de leurs galas de lutte initialement prévus ce week-end. Cela fait suite à la non nomination du nouveau président du CNG et de son équipe.

Rappelons que le président sortant Bira Sène a officiellement terminé son mandat depuis le 30 Septembre. Le monde de la lutte est toujours suspendu à la décision du ministre des sports qui doit nommer le successeur de Bira Séne. En attendant, les galas de lutte son suspendus jusqu’à nouvel ordre.

