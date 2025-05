Après une bataille acharnée, l’ASVEL de Mbaye Ndiaye a finalement été battue par Barcelone ce vendredi 25 octobre (90-83) en Euroleague.

L’ASVEL continue de jouer des fins de match serrées sans cesse. Cependant, lorsqu’il s’agit de clutch et que l’on affronte des équipes avec des joueurs tels que Kevin Punter, il est ardu de remporter la victoire. Cependant, l’ASVEL menait à la pause avec un point d’avance (43-44).

Bien que le nombre d’effectifs soit réduit, en particulier l’absence de Mbaye Ndiaye, les Villeurbannais ont effectué un départ de qualité. Grâce à l’efficacité redoutable de la paire tricolore, Théo Maledon (20 points et 2 passes décisives) – Neal Sako (17 points et 8 rebonds), l’ASVEL a saisi sa chance et a adopté un visage conquérant et séduisant durant les dix premières minutes (17-20). L’ASVEL s’incline finalement et enregistre sa deuxième défaite de rang toutes compétitions confondues.

Le duo que vous connaissez bien ! pic.twitter.com/ozq4dlU1X4 — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) October 25, 2024

