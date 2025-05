Ninou Diatta a encore été monstrueux tout au long du tournoi mais surtout dans la dernière ligne droite étant ainsi d’un apport considérable aux Lions qui ont décroché le huitième titre de champion d’Afrique.

Buteur et homme du match en demi-finale face à l’Égypte, le roc a encore livré une grosse prestation ce samedi face aux Mourabitounes avec un magnifique but lors de l’écrasante victoire du Sénégal contre la Mauritanie (6-1). Il a ainsi été élu « meilleur joueur de la compétition » par la Confédération Africaine de Football (CAF).

Superstar in every sense of the word. 🌟

𝗡𝗶𝗻𝗼𝘂 𝗗𝗶𝗮𝘁𝘁𝗮 is your #BSAFCON2024 Best Player. 🇸🇳🏅 pic.twitter.com/dlFkdON9cP

— CAF_Online (@CAF_Online) October 26, 2024