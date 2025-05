L’Olympique Lyonnais a échoué dans sa tentative de réaliser une troisième victoire consécutive en Ligue Europa, s’inclinant à domicile contre Besiktas (0-1) malgré une domination quasi totale. Les Lyonnais ont multiplié les occasions, tirant 30 fois au but, frappant la barre transversale, et voyant un but ainsi qu’un pénalty refusés.

Finalement, les hommes de Pierre Sage ont été punis par un unique but de Gedson Fernandes, laissant un goût amer de gâchis. Après le match, Moussa Niakhaté, défenseur lyonnais, s’est montré très déçu mais déterminé à tirer des leçons de cette défaite.

« On a eu je ne sais combien d’opportunités, et on n’est pas arrivé à l’emporter »

Pour l’ancien joueur de Crystal Palace, cette défaite résume bien « la dure réalité du football ». Malgré de nombreuses occasions, l’OL n’a pas su convertir sa domination en victoire. « C’est impressionnant de voir que l’on n’a pas gagné ce match », a-t-il expliqué, soulignant que l’équipe a manqué d’efficacité offensive mais aussi défensive, en laissant passer la seule occasion de Besiktas. Pour lui, ce manque d’efficacité dans les deux surfaces coûte cher à l’OL : « Quand on concède aussi peu d’occasions, on ne doit pas perdre. »

« Ce n’est pas un coup d’arrêt, mais ça fait mal »

Malgré la déception, Moussa Niakhaté refuse de voir cette défaite comme un coup d’arrêt pour Lyon. Il souligne que l’équipe reste sur une série de bonnes performances, même si le résultat final ne reflète pas toujours la qualité du jeu produit. « Il y a une ambiance exceptionnelle entre nous. La concurrence est saine, et pour ça aussi, ça fait mal de perdre ainsi. » Ce sentiment d’unité et de saine émulation laisse entrevoir un esprit de rebond collectif malgré cette défaite amère.

« Lorsque l’adversaire a si peu d’opportunités, il n’a pas le droit de nous mettre un but »

Le défenseur sénégalais a également souligné le côté « piégeur » de cette rencontre. Ultra-dominateur tout au long du match, Lyon s’est pourtant laissé surprendre par une rare incursion adverse. Niakhaté regrette ce manque de vigilance défensive : « En tant que défenseur, je me dis que lorsque l’adversaire a si peu d’opportunités, il n’a pas le droit de nous mettre un but, et c’est ce qu’il a fait. » Lyon devra donc rester plus vigilant pour ne pas répéter cette expérience frustrante. Pour conclure, Moussa Niakhaté se projette déjà sur la prochaine rencontre, avec l’envie de reprendre le dessus contre Auxerre et de transformer cette frustration en motivation.

