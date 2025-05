Nettement dominateur, le Stade Rennais s’est contenté d’un court succès 1-0 face au Havre. Un succès précieux pour les partenaires de Mikayil Ngor Faye qui peinaient lors des derniers matchs. De son côté, le HAC subit sa 6e défaite de rang.

Avant ce match, Rennes restait sur 4 matchs sans victoire tandis que le HAC venait de subir 5 défaites de suite dont un 4-0 contre Lyon dimanche dernier. La morosité ambiante déteignait sur la rencontre. C’était très pauvre et ennuyeux au Roazhon Park. Rennes dominait clairement le match mais sa possession était stérile. Le HAC n’arrivait à frapper qu’une fois en première période. Après la pause, Rennes accélérait un peu et trouvait vite la faille via sa recrue colombienne Andres Gomez. L’ailier trompait Desmas d’un bel enroulé pour ouvrir son compteur buts en France.

Mené, Le Havre se réveillait quelque peu mais la faiblesse offensive du HAC était criante. Malgré de vrais espaces dans une défense rennaise emmenée par Mikayil Ngor Faye, de nouveau titulaire, les Havrais ne mettaient pas en danger Mandanda. Sans forcément convaincre, Rennes renouait avec le succès en Ligue 1. Les Bretons font un bond de 5 places au classement et remontent au 8e rang. Défait pour la 6e fois de suite, Le Havre s’enfonce un peu plus et demeure 16e avant les autres matchs du week-end.

𝑳𝒂 𝒗𝒊𝒄𝒕𝒐𝒊𝒓𝒆 🫡 Dominateurs face au Havre, les Rouge et Noir décrochent 3 points précieux grâce à un but d'Andrés Gómez. ≡ #SRFCHAC 1-0 pic.twitter.com/BDWgq7FJTj — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 25, 2024

