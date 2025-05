À la suite de l’US EPT, Pikine Basket Club a obtenu son billet pour la montée en N1 Féminin en vue de la prochaine campagne. Ce jeudi en demi-finale, les Pikinoises ont réussi à éliminer les Sudistes d’ASUC Sports (53-42) au stadium Marius Ndiaye.

La messe est dite : la formation de banlieue fait son retour dans l’élite du basket-ball sénégalais après avoir échoué à plusieurs reprises. Cette fois-ci, c’est la bonne, car les Verts et Rouges ont remporté le second ticket au détriment des Ziguinchoroises. À la mi-temps, le score était favorable à Pikine (30-24).

À la reprise, Pikine n’a pas lâché et a réussi à maintenir son avantage de six points acquis à la pause, même si en face les Sudistes ont tout fait pour éviter ce revers, mais cela n’a pas été efficace. ASUC s’incline et son rêve de montée en D1 se brise pour la deuxième année consécutive dans ce même stade de la compétition. Pikine BC sera confronté en finale aux Polytechniciennes de l’US EPT qui ont éliminé Rufisque BC en levée de rideau. La finale aura lieu le samedi 26 octobre au stadium Marius Ndiaye.

Wiwsport.com