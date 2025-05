Zarco (Grand Yoff) a remporté pour la première fois le trophée ANPS du meilleur lutteur avec frappe de la saison 2022-2023.

Ce n’est point une surprise pour les amateurs de lutte. Zarco (11 victoires et 5 défaites) a survolé la saison 2022-2023 avec des performances hors du commun il y’a deux saisons. Le volcan de Grand Yoff s’est refait une second jeunesse depuis quelques années maintenant mais plus encore durant la saison 2022-2023.

Vainqueur de Ada Fass, Diène Kairé ou encore l’espoir de Guédiawaye Niang Bu Ndaw, Zarco est arrivé premier du classement avec 212 voix devant Boy Niang 2 qui avait frappé fort en 2023 avec une victoire sur l’ancien roi des arènes Balla Gaye 2. Malgré ses victoires contre Bombardier et Eumeu Sène, Tapha Tine arrive à la troisième place de classement avec 78 voix.

