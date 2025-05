Porté par Ousmane Diao, le FC Midtjylland a enchaîné une deuxième victoire en Ligue Europa en l’emportant 1-0 face à l’Union Saint-Gilloise d’Ousseynou Niang, qui reste sans victoire.

Battu lors de ses deux derniers matchs de Championnat, le FC Midtjylland a repris confiance en Ligue Europa. Opposé jeudi à la Royale Union Saint-Gilloise dans le cadre de la troisième journée de la phase régulière de la compétition, le champion de Danemark l’a en effet emporté 1-0 face aux Belges.

L’unique but de la victoire du FC Midtjylland est l’œuvre du jeune défenseur sénégalais Ousmane Diao, auteur de son quatrième but cette saison à la 18e. Les Danois comptent sept points après trois journées, alors que, de son côté, l’USG d’Ousseynou Niang concède sa deuxième défaite et compte un point.

