Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, s’est rendue ce mardi 22 octobre sur le chantier du stade Léopold Sédar Senghor, en pleine phase de réhabilitation. Lors de cette visite, elle a exprimé sa satisfaction quant à l’avancement des travaux et a confirmé que la livraison du stade est prévue pour avril 2025, en accord avec les engagements pris par les équipes de construction.

Ce projet, mené en partenariat avec la Chine, s’inscrit dans un programme plus large de modernisation des infrastructures sportives du Sénégal. La patronne du football sénégalais a rappelé l’importance stratégique de ces infrastructures pour garantir des équipements modernes et compétitifs à l’échelle internationale.

« Je suis satisfaite de voir le rythme des travaux, et nous allons continuer à assurer un suivi rigoureux pour que les délais soient respectés. L’objectif est de disposer de stades qui répondent aux normes internationales », a déclaré Khady Diène Gaye. En parallèle du stade Léopold Sédar Senghor, les trois stades régionaux de Ziguinchor, Diourbel et Kaolack, également en phase de réhabilitation, devraient être livrés dès novembre 2024. Le stade Léopold Sédar Senghor, une enceinte emblématique du sport sénégalais, est au cœur de cette modernisation, avec pour ambition de lui redonner son éclat d’antan. Ce stade, qui a accueilli de nombreuses compétitions majeures, est en passe de retrouver une seconde vie grâce à ces travaux, avec une structure modernisée et conforme aux exigences des futures compétitions internationales.

wiwsport.com