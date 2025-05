La FIFA a publié, ce jeudi, son classement des nations à l’issue de la trêve internationale d’octobre. Le Sénégal, grâce à ses performances, réintègre le top 20, se plaçant à la 20e position après avoir quitté ce rang lors du dernier classement.

Cette progression est le résultat de deux victoires contre le Malawi, avec des scores de 4-0 et 1-0, ainsi que de la qualification de l’équipe pour la phase finale de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Dans le classement africain, la position du Sénégal demeure stable, toujours en seconde position derrière le Maroc, qui a gagné une place pour se hisser à la 13e position mondiale. Le Nigeria, avec une remontée significative, se classe 4e en Afrique et 30e au niveau mondial, juste derrière l’Égypte, 3e en Afrique et 30e au classement mondial.

D’autres nations africaines ont connu des fortunes diverses. La Tunisie, en particulier, a subi un revers dramatique en chutant de 11 places pour se retrouver à la 47e position mondiale. Cette dégringolade est principalement attribuée à ses performances en éliminatoires de la CAN 2025, avec des résultats décevants face aux Comores et un match nul contre la même équipe. De son côté, la Côte d’Ivoire a également enregistré des résultats insatisfaisants, perdant 7 places et se positionnant à la 40e place mondiale.

Au niveau mondial, le top 5 reste inchangé, avec l’Argentine en première position, suivie de la France, de l’Espagne, de l’Angleterre et du Brésil. La Belgique maintient la sixième place, tandis que le Portugal dépasse les Pays-Bas pour se positionner septième. L’Italie se classe neuvième, devant la Colombie. L’Allemagne, après des victoires contre la Bosnie et les Pays-Bas, progresse à la 11e place. Dans ce paysage, le Maroc demeure la première nation africaine au classement mondial, à la 13e position. L’Uruguay, quant à lui, subit une importante chute, perdant trois places pour se retrouver 14e.

Le classement africain se présente comme suit

– Maroc (13e, +1)

– Sénégal (20e, +1)

– Égypte (30e, +1)

– Nigéria (36e, +3)

– Algérie (37e, +4)

– Côte d’Ivoire (40e, -7)

– Tunisie (47e, -11)

– Cameroun (49e, +4)

– Mali (54e, +0)

– RD Congo (57e, +1)

