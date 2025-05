Comme ils se retrouvent ! Le Sénégal et la Mauritanie qui se sont déjà affrontés en phase de groupes, joueront le dernier match de cette compétition.

Ce jeudi, les deux pays voisins de la zone UFOA (ouest) ont décroché leurs qualifications pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu aux Iles Seychelles en 2025. Le Sénégal et la Mauritanie qui ont respectivement éliminé l’Égypte et le Maroc de la course au titre vont s’affronter pour la finale, ce samedi à 12h30 Gmt.

Un remake de la première journée dans le groupe B où le Sénégal a été battu par la Mauritanie (5-2). Les supporters des Lions qui jubilaient lors de la qualification en finale du Sénégal, rêvaient aussi de retrouver cet adversaire. Pour sa première participation à la CAN, la Mauritanie va-t-il réussit un sans faute ? Le Sénégal pourra-t-il stopper son voisin et remporter son 8e titre ? Samedi sera le jour de vérité.

Notons que le match de la 3e place entre l’Égypte et le Maroc se jouera à 11h.

