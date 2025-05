La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé, par voie de communiqué, que la ville de Marrakech, au Maroc, accueillera de nouveau la prestigieuse cérémonie des CAF Awards. Pour la deuxième année consécutive, la ville ocre sera le cadre de cet événement majeur du football africain, dont la date et l’heure exacte seront précisées ultérieurement par la CAF.

Les CAF Awards sont un véritable hommage aux performances remarquables des acteurs du football africain, qu’ils soient issus des clubs ou des sélections nationales. L’année dernière, la cérémonie avait été marquée par la victoire de Victor Osimhen, sacré Joueur Africain de l’Année dans la catégorie masculine, tandis qu’Asisat Oshoala avait également brillé en remportant le prix féminin.

Pour 2024, plusieurs catégories seront mises à l’honneur lors des CAF Awards, notamment le Joueur Africain de l’Année pour les hommes et les femmes, le Meilleur Jeune Joueur, et l’Entraîneur de l’Année. Les meilleures équipes des clubs et des sélections nationales seront également célébrées. Cette édition se déroulera à Marrakech, au Maroc, qui accueille pour la deuxième année consécutive cet événement prestigieux, dédié à la reconnaissance des performances exceptionnelles des joueurs, joueuses et acteurs du football africain au cours de l’année.

Après une édition 2023 où le Sénégal n’était représenté que par Lamine Camara, couronné Meilleur Jeune Joueur du continent, le pays espère un retour en force en 2024. Lamine Camara, actuellement milieu de terrain à Monaco et en pleine progression, est aussi attendu sur la scène lors de cette cérémonie.

