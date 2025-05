Les demies finales de la CAN Beach Soccer 2024 se jouent ce jeudi à Hurghada. Des matchs décisifs pour les quatre équipes en lice où la défaite est une une double perte.

Comme annoncé au début de la compétition, une qualification en finale de la CAN Beach Soccer sert aussi de ticket pour la Coupe du Monde. Ainsi, les deux vainqueurs des matchs du jour vont représenter l’Afrique au prochain mondial. Ce qui va rendre les duels plus épiques d’autant plus que la Coupe du Monde 2025 aura lieu aux Îles Seychelles, ce qui sera une première en Afrique. Aucune des quatre équipes en lice ne voudra rater l’histoire !



Pour sa première participation à la CAN, la Mauritanie s’est hissée en demi-finale et croisera le Maroc qui enregistre sa sixième participation. Il a terminé 3e lors des deux dernières éditions. Ce derby maghrébin se jouera à 13h30.

Avant cela, les retrouvailles entre le Sénégal et l’Egypte (12h30). Cette affiche est le remake de la dernière finale qui s’est jouée au Mozambique, donc les deux derniers représentants du continent à la Coupe du Monde. Cette fois-ci, les Pharaons joueront devant leur public face à la nation la plus titrée du continent. Ils ont survolé la phase des groupe s’emparant de la première place du groupe A. Depuis 2007, les Lions se sont toujours imposés devant l’Egypte, un cumul de 6-0.

Les Lions ont remporté les quatre dernières éditions de la CAN et sont habitués à représenter l’Afrique à la Coupe du Monde avec une historique demi-finale dans leur riche palmarès.

