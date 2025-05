Nicolas Jackson a marqué un grand coup cette année en étant élu meilleur joueur sénégalais évoluant à l’étranger pour la saison 2023-2024. Ce titre, décerné par l’Association nationale de la presse sportive (ANPS), récompense son parcours impressionnant depuis son arrivée à Chelsea, en provenance de Villarreal durant l’été 2023. Il succède à Boulaye Dia, qui avait été élu meilleur joueur sénégalais lors de la saison 2022-2023.

Dès ses débuts avec Chelsea, Nicolas Jackson s’est imposé dans un effectif riche et compétitif, gagnant sa place de titulaire malgré la forte concurrence. L’ancien joueur de Casa Sports a inscrit 17 buts en Premier League, devenant ainsi le deuxième meilleur buteur de son équipe, juste derrière le prolifique Cole Palmer. Son adaptation rapide à l’un des championnats les plus exigeants au monde a fait de lui l’un des attaquants les plus décisifs de la saison. Ses performances lui ont valu de remporter le prestigieux trophée « Jules François Bocandé », décerné au meilleur joueur sénégalais évoluant à l’étranger. C’est la première fois que Jackson décroche cette distinction, un trophée historiquement dominé par Sadio Mané, qui l’a remporté à sept reprises. Avec 203 voix, Jackson a devancé Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), qui a récolté 167 voix, et Chérif Ndiaye (Étoile Rouge Belgrade), classé troisième avec 47 voix.

Boulaye Dia, roi en 2023-2023

De son côté, Boulaye Dia, sacré lors de la saison 2022-2023, a également brillé avec Salernitana. Auteur de 16 buts, il a joué un rôle central dans la lutte pour maintenir son club en Serie A, évitant ainsi de justesse la relégation. Son impact en attaque a été important tout au long de la saison, faisant de lui un joueur clé pour son équipe. Lors de cette édition 2022-2023, l’attaquant sénégalais actuellement à Lazio avait recueilli 222 voix, devançant Sadio Mané, alors au Bayern Munich (133 voix), et Ilimane Ndiaye, qui évoluait à Sheffield United (86 voix). Ils seront honorés lors de la soirée de gala organisée par l’ANPS le 7 décembre 2024, qui célébrera également les autres athlètes sénégalais s’étant distingués durant les saisons 2022-2023 et 2023-2024.

