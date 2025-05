Djibril Diaw, défenseur sénégalais des Girondins de Bordeaux, vit une situation compliquée depuis son arrivée au club il y a plus d’un mois. Bien qu’il s’entraîne quotidiennement avec l’équipe, il reste non qualifié pour disputer les matchs officiels en raison d’un désaccord contractuel entre Bordeaux et son ancien club, le FC Lviv, en Ukraine.