Début de compétition réussi pour les Lionceaux. Avec une toute nouvelle génération chargée de surfer sur la bonne dynamique continentale des équipes jeunes de la sélection sénégalaise, l’équipe de Pape Ibrahima Faye a dominé le Liberia (2-1) lors de son premier match dans le Tournoi UFOA/A U17. Le score aurait pu être large mais l’essentiel est bien là avant la Gambie, vendredi.

La nouvelle génération des Cadets, emmenée par par El Hadji Sow, Ibrahima Aidara et Mouhamed Dabo a parfaitement débuté le Tournoi UFOA/A des moins de 17 ans qui se déroule à Thies. Opposés au Liberia pour leur premier match dans la compétition, les Lionceaux l’ont emporté sur le score de 2 buts à un. Face à des Libériens pourtant pas mal outillés sur le plan technique, les poulains de Pape Ibrahima Faye ont été récompensés d’une entame de match tambour battant, eux qui peuvent même nourrir quelques regrets pour s’être faits peur en fin de rencontre.

Une première période à sens unique

Pour ce premier match, les coéquipiers d’Ibrahima Aidara, capitaine du jour, ont d’emblée voulu se faire respecter à domicile. Dès l’entame de la rencontre, c’est El Hadji Malick Lo qui emmenait la première banderille sur coup-franc, même si sa tentative passe assez largement au-dessus des cages libériennes (4e). Entièrement portés vers l’avant et par un jeu vertical, notamment sur les passes, les Lionceaux n’ont pas laissé passer leur première grosse situation. Mis en évidence par Lo, Mouhamed Dabo ne se loupe pas dans son face-à-face avec Mark Fazzi (1-0, 5e).

Et les Sénégalais n’ont même pas donné un temps de réflexion à leurs adverses. Au début d’une action venue de ses pieds et au terme d’un joli triangle avec Sidy Barhama Ndiaye, El Hadji Sow s’en va défier le portier libérien et double la mise pour le Sénégal (7e). Deux buts en deux minutes, autant dire que les Lionceaux ne pouvaient pas rêver d’un meilleur début de match. La suite fut une succession de vague sénégalaise en attaque. Hyppolite Ndour (12e), Malick Lo, qui a trouvé le poteau (12e), El Hadji Sow (18e), Lo, encore lui (20e), Dabo, Aidara (24e) ont tous manqué de corser l’addition.

Une seconde période moins brillante

« On a été dominés en deuxième mi-temps ». Le sélectionneur Pape Faye en est conscient : ses joueurs n’ont pas été flamboyants après la pause. Outrageusement dominé en seconde période, le Liberia est revenu des vestiaires en étant beaucoup plus revigoré. Dès la reprise, la défense sénégalaise commence à avoir du travail, il fallait compter sur le manque de précision des Libériens pour ne pas concéder dans les premières minutes. Toutefois, à chaque fois qu’ils se projetaient vers l’avant, les Lionceaux parvenaient à mettre en danger la défense libérienne. Mais cette dernière a réussi à tenir bon.

C’est en parvenant à contenir les autres assauts sénégalais que les Libériens ont pu croire à un exploit de revenir qui semblait bien lointain en première période. Bien dans ses appuis, Vincent Gomis a dû s’employer à la 74e minute pour boxer un tir libérien. Mais le gardien pensionnaire de Génération Foot n’a pas été totalement exempt de tout reproche sur ce match, comme l’a souligné son sélectionneur en conférence de presse. Peu rassurant sur les relances, il est ainsi fautif sur la réduction du score libérienne dans une fin de match où le Sénégal a manqué le 3-0. Bref, il faudra être beaucoup plus prompt face à la Gambie vendredi.

