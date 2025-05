Le milieu de terrain sénégalais, Pape Gueye, est revenu sur le départ inattendu d’Aliou Cissé et l’état d’esprit du groupe sous la direction intérimaire de Pape Thiaw. Le champion d’Afrique 2022 n’a pas caché l’impact émotionnel de ce changement.

« Ce n’était pas facile pour le groupe, surtout après le départ du coach. Il y a eu un changement d’état d’esprit, un peu de tristesse, car on ne s’y attendait pas après tout ce que le coach avait fait pour la sélection. Mais Pape Thiaw a su nous parler, nous motiver, et l’objectif a été atteint : deux matchs, deux victoires, et une qualification », a-t-il déclaré sur Canal+.

Pape Gueye n’a pas oublié de saluer le travail d’Aliou Cissé, celui qui a amené la première CAN au Sénégal. « Si j’avais un mot à lui dire, ce serait simplement de le remercier. Il a su créer un groupe où tout le monde se sentait bien, des anciens aux plus jeunes. Moi-même, quand je suis arrivé, j’ai été accueilli dans cette famille, et je m’y sens de mieux en mieux. Il a le respect de tous les Sénégalais. »

Concernant Pape Thiaw, Gueye a souligné la continuité dans le travail : « Il ne faut pas parler de rupture, car Pape Thiaw faisait déjà partie du staff de Cissé. C’est une continuité dans ce que le coach nous demandait : la rigueur, la discipline, et tout donner pour le pays. Nous sommes conscients que lorsque nous sommes en sélection, c’est pour le Sénégal que l’on se bat », conclut le milieu sénégalais, auteur de deux buts en 25 matchs avec les Lions.

