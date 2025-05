La saison de la NBA 2024-2025 démarre ce soir. On recense 17 joueurs africains qui seront en lice, ce qui est un record dans l’histoire de la plus grande ligue de basket au monde.

La National Basketball Association (NBA) a partagé des chiffres de la nouvelle saison, 17 joueurs africains figurent parmi les 125 joueurs internationaux de 43 pays répartis sur six continents.



Cela inclut un record de cinq joueurs camerounais, avec en tête d’affiche Joel Embiid (Philadelphia 76ers), MVP de la NBA 2022-23. Après sa déclaration en août passé, la nationalité sportive d’Embid fait encore douter. « Paris est une belle ville et la prochaine édition c’est Los Angeles, ça pourrait être avec Team USA, ça pourrait être avec le Cameroun » disait-il réagissant sur les JO 2028. Ce qui peut bien être possible s’il ne joue pas de compétition internationale entre 2025 et 2028 avec une autre sélection. En plus d’autres démarches administratives.

On ne comptera qu’un seul joueur sénégalais Mouhamed Gueye. L’ailier fort de 21 ans jouera sa deuxième année avec les Hawks d’Atlanta. Georges Niang est toujours attendu en équipe nationale pour faire de lui un autre joueur sénégalais en lice dans la NBA;

On recense également plus de 35 joueurs dont au moins un parent est originaire d’un pays africain, dont le triple All-Star NBA Bam Adebayo (Miami Heat ; liens avec le Nigeria), le double MVP Kia NBA Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks ; Grèce ; liens avec le Nigeria) et le Rookie of the Year Kia NBA 2023-24 Victor Wembanyama (San Antonio Spurs ; France ; liens avec la République démocratique du Congo).

L’affiche Celtics (Boston) vs Knicks (New York) va ouvrir le bal, ce mardi soir.

