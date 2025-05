Le duel entre Parcelles et Guédiawaye aura bien lieu après l’officialisation du combat entre Petit Lô et Gackou 2.

Les amateurs seront servis avec la confrontation entre Gackou 2 et Petit Lô qui vient d’être ficelé par Baye Ndiaye et Albourakh. Ass Cissé (manager de Petit Lô) a confirmé que les négociations ont abouti et qu’il ne restait qu’à fixer une date pour la tenue du combat. « Le combat est ficelé. Albourakh a accéléré les choses. On a reçu une avance et tout est calé » a-t-il fait savoir.

La rivalité entre les deux lutteurs s’est accentuée ces dernières semaines surtout après la victoire de Gackou 2 la saison dernière devant Boul Laale et de Petit Lô face à Mbaye Tine Jr.

Rappelons que le neveu de Modou Lô (7 victoires et 2 défaites) disputera un combat de MMA ce 30 novembre à Abidjan. Il pourra ensuite se tourner vers son duel contre Gackou 2 qui n’est pas une mince affaire.

Wiwsport