Pape Gueye, le milieu de terrain sénégalais évoluant à Villarreal, a fait l’éloge de Sadio Mané, qu’il considère comme un véritable leader au sein de l’équipe nationale. Lors de son passage dans l’émission Talents d’Afrique sur CANAL+, l’ancien joueur de l’OM a souligné l’importance du numéro 10 des Lions du Sénégal, tant sur le terrain qu’en dehors.

« Bien sûr, Sadio Mané est notre leader incontesté. Tout le Sénégal compte sur lui. Honnêtement, quand on a Sadio Mané dans une équipe… déjà, en tant que personne, il aide beaucoup notre groupe. Il fait le lien entre les Anciens et les Plus jeunes, » a-t-il déclaré avec admiration. Sadio Mané, désormais en Arabie saoudite après son transfert à Al-Nassr, continue de prouver qu’il reste un pilier essentiel pour les Lions de la Teranga. « Même s’il joue en Arabie, à chaque fois qu’il porte le maillot du Sénégal, il est à 200%. Il montre toujours l’exemple pour les jeunes joueurs, » a ajouté Pape Gueye.

Le Sénégal, sous la conduite de l’attaquant sénégalais, a validé son billet pour la Coupe d’Afrique des Nations 2024, qui se tiendra au Maroc. Lors du dernier match qualificatif contre le Malawi, Sadio Mané a une nouvelle fois prouvé son statut de joueur décisif en inscrivant un superbe coup franc dans les dernières minutes du match, offrant ainsi la victoire à son équipe et la qualification. Pape Gueye a conclu son intervention en exprimant son espoir de voir Mané continuer longtemps avec l’équipe nationale : « On est content de lui, et j’espère qu’il va continuer très longtemps avec nous. »

https://x.com/cplussportafr/status/1848472911725670611

