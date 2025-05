Pour sa première participation à la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer, la Mauritanie disputera les demi-finales. Les Mourabitounes ont encore remporté un match ce mardi.

Après le Sénégal, la Mauritanie a aussi battu le Malawi aujourd’hui. Les Mourabitounes se sont largement imposés devant les Flammes (11-6). C’est le plus grand score enregistré lors de cette première phase de la compétition.

Avec deux victoires et une défaite en phase des groupes, la Mauritanie est qualifiée pour le carré d’as. Il rejoint l’Egypte et le Maroc qui ont déjà composté leur billet après la deuxième journée. Il ne reste plus qu’une place pour connaître l’affiche complète des demi-finales. Il se jouera entre le Sénégal et le Mozambique à 13h30.

https://x.com/caf_online/status/1848691103869943835?s=46

wiwsport.com