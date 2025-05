Le Tournoi UFOA/A se déroulera finalement avec la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. En revanche, il n’y aura pas de la Guinée dans la compétition qui va enfin démarrer ce mardi.

Une note sans doute définitive. Dans un communiqué diffusé ce lundi soir, l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA) a effectivement annoncé que la Guinée-Bissau et la Sierra Leone, initialement disqualifiées pour le Tournoi UFOA/A U17 pour fraude sur l’âge, ont été réintégrées. En revanche, la Guinée, elle qui avait également fait un recours pour contester sa disqualification, ne pourra pas participer à la compétition qui va commencer ce mardi, à Thiès, avec un Sénégal – Liberia (16h00 GMT). Les deux groupes ont été maintenus. Mais la poule A sera finalement constituer de trois nations (Sénégal, Liberia, Gambie), alors que la poule B reste avec le Mali, la Sierra, Leone, la Mauritanie et la Guinée-Bissau.

« L’union ouest africaine de football, Zone A (UFOA A) souhaite informer le grand public que les trois équipes (Guinée, Guinée-Bissau et Sierra Leone) qui ont été disqualifiées du tournoi pour avoir plus quatre joueurs qui ont échoué aux tests I.R.M ont. fait appel conformément aux règles du tournoi. Par conséquent, après examen de l’appel, le département médical de la CAF a ordonné que tous les joueurs qui ont échoué au test doivent le répéter dans une autre clinique identifiée par la CAF, comme les premiers tests. Ces tests ont été effectués les résultats envoyés par la CAF requalifient la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. Toutefois, la Guinée reste disqualifiée, ses résultats présentent un nombre de joueurs inéligibles supérieurs à la norme », lit-on.

