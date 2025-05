Mamadou Thierno Barry, Iliman Ndiaye, Mamadou Sylla… Plusieurs footballeurs sénégalais ont brillé dans les Championnats étrangers ce week-end. Voici notre Team Of The Week, disposée en 4-2-3-1.

BINGOUROU KAMARA solide

En partie grâce à lui, le Pau FC est allé s’imposer à Guingamp (0-1), vendredi, pour la 9e journée de Ligue 2. Le portier international sénégalais de 27 ans n’a laissé aucune chance aux attaquants guingampais. Irréprochable dans les airs, notamment sur les corners, il a repoussé de nombreuses tentatives guingampaises, notamment de la part de Jacques Siwé et Brighton Labeau. Une performance qui permet au Pau FC de grimper à la 9e place du classement.

MAMADOU THIERNO BARRY colossal

Un des hommes forts du Tromsø IL depuis quelques matchs, le défenseur de 19 ans a réalisé une performance remarquable lors du nul samedi face au leader de l’Eliteserien (D1 norvégienne) Bodø/Glimt (0-0). L’ex-pensionnaire de l’Académie Mawade-Wade a été impactant dans les duels pour repousser les attaquants adverses. Imbattable dans les interventions et auteur de belles récupérations, il a bien utilisé son jeu au pied pour transmettre ses partenaires. Avec lui, un précieux point gratté par le TIL dans la course au maintien, avec désormais six points d’avance sur le premier relégable.

ABDOULAYE NIAKHATE NDIAYE n’a pas failli

Titulaire de dernière minute lors de la réception du Stade Rennais en Ligue 1 ce samedi (1-1), après une blessure à l’échauffement de Julien Le Cardinal, le défenseur central du Stade Brestois n’a pas failli à sa tâche. S’il a un peu manqué de promptitude sur l’égalisation rennaise, il a livré une solide prestation dans l’ensemble, en se montrant autoritaire dans les duels et intelligent dans le placement pour repousser certains assauts adverses. Un joueur fiable dans la rotation d’Eric Roy.

MOUSSA NIAKHATE confirme

Lui aussi se montre très fiable pour Pierre Sage depuis quelques matchs. Après des rendez-vous sans tâche avec la sélection sénégalaise, l’ancien défenseur de Mayence et de Nottingham Forest a pu poursuivre sur sa lancée lors de la victoire de l’Olympique Lyonnais au Havre ce dimanche (0-4). Pas énormément de travail à faire, certes, mais Niakhaté a su parfaitement contrôler les attaquants du HAC, à l’image d’un bon tacle sur Issa Soumaré peu après l’heure de jeu. Il va beaucoup mieux, comme l’OL qui enchaîne une troisième victoire de rang pour grimper à la 7e place de Ligue 1.

EL HADJI MALICK DIOUF dans ses œuvres

Auteur d’une première titularisation très prometteuse avec la sélection face au Malawi mardi dernier, le joueur du Slavia Prague a encore sorti un bon match avec son club à l’occasion du déplacement sur le terrain de Jablonec ce dimanche. D’un piston à l’autre, d’un international sénégalais à un potentiel, il délivre un superbe centre au ras du sol pour Simion Michez pour l’ouverture du score du Slavia. Et par la suite, comme d’habitude, il a soutenu les offensives des siens, en étant appliqué sur ses centres, tout en restant bien connecté sur le plan défensif. En gagnant 2-1, le Slavia Prague reste solide leader de la D1 tchèque.

CHEIKH NIASSE précieux

Le milieu de terrain de 24 ans a joué une bonne partition dans la victoire des Young Boys de Berne face à Lucerne ce samedi (2-1). Précieux dans l’entrejeu, il a récupéré de nombreux bons ballons et n’a pas failli dans la construction, arrivant parfois à mettre ses partenaires en évidence avec ses passes. Porté vers l’avant, il n’a pas hésité à frapper quand l’occasion se présente, il a même failli ouvrir le score en première période. Pas le milieu sénégalais dont on parle le plus mais l’ancien Lillois fait doucement mais sûrement son trou en Suisse.

PAPE MATAR SARR déterminant

Lancé en seconde période face à West Ham ce samedi, le milieu de terrain de 22 ans a apporté du dynamisme dans l’entrejeu de Tottenham et aura été un élément indispensable dans la victoire des Spurs en Premier League (4-1). Très vite mis au diapason, il a parfaitement orienté le jeu de Tottenham et sert remarquablement Heung-min Son sur le quatrième but. Une entrée remarquée pour l’ancien Messin qui espère récupérer une place de titulaire en Championnat.

IBRAHIMA NIANE retrouvé

Toujours sans victoire en Ligue 1 cette saison, le SCO Angers peut bien nourrir des regrets pour avoir concédé son quatrième nul à Toulouse ce dimanche (1-1). Mais Niane n’a pas à rougir de son match. Titulaire à la pointe de l’attaque angevine, l’attaquant sénégalais de 25 ans a été un poison pour la défense du TéFéCé. Buteur en Championnat pour la première fois depuis fin avril 2023, il avait ensuite obtenu un penalty qu’Himad Abdelli aura raté. Dommage pour le SCO qui reste à l’avant-dernière place de Ligue 1.

ILIMAN NDIAYE buteur

En forme depuis quelques semaines, l’attaquant d’Everton a régalé sur la pelouse d’Ipswich Town ce samedi. Très déterminé, il a enclenché la victoire (0-2) des Toffees en ouvrant le score dès la 17e minute de jeu. Par la suite, il proposé beaucoup de solutions à ses partenaires et a fait énormément d’efforts sur le plan défensif. Il faudra maintenir cette forme pour continuer de s’imposer à Everton mais également en Equipe Nationale du Sénégal.

MAMADOU SYLLA décisif

Pour sa troisième titularisation de la saison, l’attaquant de 30 ans a mené le Real Valladolid vers une deuxième victoire précieuse en LaLiga face au Deportivo Alavés vendredi dernier (3-2). L’ancien joueur de Girona n’a pas flanché au moment de tirer un penalty à la 17e minute. Il est aussi impliqué sur le troisième but de Valladolid en étant passeur décisif pour Anuar. Un joueur qui se donne toujours à fond.

PAPE MEISSA BA cumule

Une nouvelle fois, l’attaquant de Grenoble a été précieux dans le jeu du GF38, vainqueur du choc de la 9e journée face au FC Metz vendredi (2-0). Auteur de l’ouverture du score, synonyme de sa neuvième réalisation de la saison, l’ancien pensionnaire du Dakar Sacré-Cœur a non seulement été décisif au marquoir mais a fait un travail salutaire sur le plan défensif.

