Le latéral gauche de Galatasaray, Ismail Jakobs devrait être écarté des terrains pendant au moins un mois en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. L’international sénégalais était sorti à la 23e minute lors de la victoire 3-0 à Antalyaspor samedi.

Ismail Jakobs va finalement effectuer une pause. Déjà confronté à des soucis physiques avec son genou, écourtant notamment sa présence en sélection lors de la dernière trêve internationale, le latéral gauche de Galatasaray devrait être écarté des terrains environ quatre semaines en raison d’une blessure aux ischio-jambiers de la cuisse droite, après notamment un communiqué de la part du club turc.

Le joueur de 25 ans était sorti à la 23e minute lors de la victoire 3-0 des Sang et Or à Antalyaspor, samedi, remplacé par Berkan Kutlu. Jakobs devrait rater jusqu’à quatre matchs avec Galatasaray et sa présence pour le prochain rassemblement de l’Equipe Nationale du Sénégal, en novembre prochain, est très incertaine. L’ancien joueur de l’AS Monaco a joué neuf matchs depuis le début de l’exercice 2024-2025.

