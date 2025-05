C’est une première ! Installé il y a une saison, le nouveau bureau du CNG des Courses Hippiques a convié les journalistes sportifs à une session de formation en vue de mieux assurer la couverture de cette discipline.

Le Haras National de Kébémer a servi de lieu d’apprentissage, ce week-end. Près d’une quarantaine de journalistes sportifs ont bénéficié d’une formation sur les courses hippiques et le cheval qui est le principal acteur de cette discipline. Le lexique d’une course, la race des chevaux, l’insémination artificielle, entre autres sujets d’apprentissage ont été au menu de la formation.

« Nous avons préparé des sessions enrichissantes pour vous aider à comprendre l’aspect technique des courses, mais aussi la passion et la complexité dans laquelle vit cette discipline. Le secteur des courses hippiques est bien plus qu’une compétition entre chevaux. Il englobe des aspects économiques, culturels et sportifs qui méritent toute votre attention et compréhension. Le but de ce séminaire est de fournir les outils nécessaires pour couvrir ce sport avec précision et profondeur » a déclaré Mamadou Lamine Diop à l’ouverture de la session.

Des experts dans ce domaine à l’image de Dr Alphonce Sene, directeur du développement des équidés, Dr Mamadou Barro, Lieutenant-Colonel, directeur du Haras National ont servi de formateurs.

En plus de la session de formation, les journalistes ont aussi bénéficié d’une visite guidée dans le Haras National qui s’étend sur 250 hectares. Un lieu touristique qui permet de découvrir des chevaux toutes races confondues mais aussi mythique sur le plan de l’insémination artificielle. Ce qui contribue favorablement à l’amélioration génétique et favorise des courses de qualité. En plus de découvrir la vie des chevaux dans les écuries, un cas pratique sur la maréchalerie, une des activités de cet infrastructure.

Une journée riche en enseignement pour mieux outiller les journalistes dans la rédaction de leurs articles en vue de la prochaine saison.

wiwsport.com