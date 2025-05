Pour leur deuxième sortie à Hurghada, les Lions étaient opposés aux Flammes du Malawi. Solide en défense, ils ont enregistré leur première victoire dans cette compétition.

C’était le duel des mal-classés après la première journée. Le Sénégal et le Malawi ont perdu leur premier match et ce deuxième match servait à retrouver l’espoir d’une qualification dans ce match.



La prudence était de rigueur dans le duel et défensivement les Lions ont été solides. Il a fallu attendre la 4e minute de jeu pour l’ouverture du score et encore une fois c’est Mandione Diagne qui inscrit le premier but. Sans doute sonné par la défaite d’hier, il ne jubilera pas pour ce premier but. Ce sera le seul but du premier tiers marqué par les bons arrêts du gardien Al’Seyni Ndiaye qui garde bien au chaud ses cages.

Contrairement au premier round, l’efficacité sera au rendez vous pour le round suivant. Avec Ousseynou Faye, numéro 2 et meilleur gardien de la saison, qui garde sa cage inviolée, les Lions déploient l’armada offensive. Seulement, deux minutes de jeu pour voir Seydina Mame Alassane Laye Gadiaga inscrire son premier but de la partie. Un festival de 4 buts qu’il partagera avec Sanou Laye Thiaw et Mandione Diagne (5-0).

Première occasion lors du dernier tiers temps et hat-trick pour Gadiaga. Le Sénégal encaissera malheureusement un but suite à une erreur défensive. Comme au début de la partie, le dernier tiers est difficile. Mais les Lions arrivent à s’en sortir facilement (6-1) face à une équipe qui ne verra certainement pas le second tour. Avec cette victoire, le Sénégal se relance dans la course pour les demi-finales. Il occupe actuellement la 3e place du groupe B en attendant le match Mauritanie vs Mozambique.

