Après leur belle victoire d’entrée hier, les Mourabitounes ont été rattrapés par la dure réalité de l’épreuve à Hurghada. Ils ont été battu par le Mozambique qui occupe désormais la première place du groupe B.

Pour leur première participation à la CAN, la Mauritanie aime refroidir son adversaire dés le coup d’envoi. Comme hier, ce sont les Mourabitounes qui lancent le compteur avec Cheick Belkheir dés la première minute de jeu. Bidjati Malick enchaine (9′). Du milieu du terrain, le numéro 3 mozambicain trouvera enfin la faille pour réduire l’écart à la 11′. Le score sera 2-1 à la fin du premier tiers temps.

Le round suivant ne verra aucun but inscrit. Et d’ailleurs, il faudra attendre la fin du dernier tiers pour voir les Sand Cranes égaliser sur penalty. La Mauritanie va d’ailleurs inscrire son 3e but sur penalty. Mais pour le Mozambique très imprévisible en fin de match, la deuxième égalisation surviendra à 5 minutes de la fin. Le capitaine des Sand Cranes sera décidément le joueur à surveiller demain par les Lions, capable de renverser la situation à tout moment.

A la fin du temps réglementaire, le score finale est 3-3. Une prolongation de 3 minutes ne pourra pas à départager les deux équipes. Finalement, ce sera la séance de tirs au but et la Mauritanie ne réussira qu’un seul but. Efficace sur tous ses tirs, le Mozambique remporte logiquement ce duel et évince son adversaire de la première place du groupe B.

FULL-TIME! Mozambique win it on penalties in an intense contest against Mauritania. 🇲🇿 #BSAFCON2024 pic.twitter.com/G23QDduAmn — CAF_Online (@CAF_Online) October 21, 2024

Ce sera une dernière journée décisive pour connaitre les deux qualifiées de ce groupe. Une rude bataille entre le Sénégal, la Mauritanie et le Mozambique. Chacune de ces équipes voudra décrocher une victoire pour composter son billet pour le carré d’as.

Dans le groupe A, le pays hôte l’Égypte et le Maroc se sont qualifiés pour le second tour avec deux victoires en autant de sorties.

