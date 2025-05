L’entraîneur du Sénégal a reconnu la suprématie des Mourabitounes sur ce premier match de CAN perdu lourdement. Ngala Sylla a ainsi sonné la révolte pour la suite de la compétition.

Battu par la Mauritanie (2-5) ce dimanche pour la première journée de la CAN Beach Soccer, le Sénégal est d’ors et déjà dos au mur et obligé de gagner ce lundi contre le Malawi.



Pour le sélectionneur Ngalla Sylla, les Lions de la plage doivent donc très vite se remobiliser afin de faire le carton plein lors des deux prochains matchs de poules pour se qualifier au tour suivant et donc défendre leur titre.

“C’est une défaite logique car le Sénégal a été méconnaissable. On a manqué beaucoup d’occasions et la Mauritanie mérite largement sa victoire. Nous encourageons nos joueurs et maintenant il faut se remobiliser très vite pour gagner le match de demain. Il y’a des choses à rectifier et on va discuter avec les gosses et récupérer les blessés. Il faut oublier le match de la Mauritanie. Nous sommes dans un tournoi, il faut gagner les deux prochains matchs et se qualifier” a-t-il déclaré.

