L’équipe nationale de Beach Soccer entre en lice à Hurghada, ce dimanche. Le Sénégal fera face à la Mauritanie, deux équipes qui se sont déjà affrontés trois fois durant cette année et annoncent un duel épique.

C’est un derby ouest-africain ! Pays voisins, le Sénégal et la Mauritanie nourrissent une rivalité ardente dans les compétitions sportives. Même pour un match amical, les choses peuvent déraper rapidement. Ce qui s’est passé à Nouakchott en septembre passé peut l’illustrer parfaitement. Finalement les Mourabitounes ne retiendront que la défaite « lunaire » des Lions, et ces derniers dépités, une préparation qui a fini en queue de poisson.

Pourtant, au mois de juillet, le Sénégal et la Mauritanie s’embrassaient amicalement sur le sable de la plage de Diamalaye. Avec deux matchs disputés, chaque équipe enregistrait finalement une victoire, 6-4 pour les hôtes et 5-2 pour les hommes de Ngalla Sylla. De bonnes tactiques, des buts magnifiques, un beau jeu mais surtout une rivalité sans fin. Pour la suite de leur préparation, si le Sénégal a largement dominé la Guinée (15 buts inscrits et 4 encaissés), la Mauritanie s’est testé au Maroc. Les Mourabitounes qui se sont inclinés au premier match (3-4), se sont imposés finalement (5-4). De quoi faire pousser des ailes à cette sélection nationale qui découvre pour la première fois la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Toutefois, pour son entrée en matière dans les joutes, la Mauritanie rencontre l’ogre sénégalais, qui en 10 participations à la CAN a toujours réussi son premier match. De quoi rendre le duel plus épique. Le deuxième match du groupe B opposera le Malawi au Mozambique à 13h30.

Notons que dans le groupe A, l’Égypte et le Maroc occupent respectivement les deux premières places. Le pays hôte s’est défait du Ghana (6-2) alors que le Maroc a s’est sauvé face à la Tanzanie (4-3).

