Défait par la Mauritanie pour son entrée en lice à la CAN de Beach Soccer sur le score de (5-2), le Sénégal est déjà dans une position délicate avant ses deux prochaines sorties contre le Malawi et le Madagascar.

Le capitaine et gardien de but des Lions de la plage Al Seyni Ndiaye s’est prononcé sur le revers inaugural du Sénégal après la rencontre : « Favori de cette compétition, le tenant du titre a perdu son premier match depuis 2007. C’est la première fois que le Sénégal perd son premier match en Coupe d’Afrique. C’est très dur, mais la Mauritanie est une très bonne équipe. Maintenant, il faut oublier cette défaite et se concentrer sur les deux autres matchs pour gagner et se qualifier, InshaAllah. »

Il poursuit : « La Mauritanie était plus réaliste que nous, les occasions que nous avons raté les Mauritaniens les ont marquées. Nos attaquants étaient un peu maladroits par rapport à la Mauritanie qui avait beaucoup plus de réussite aujourd’hui. Comme je l’ai dit, on va oublier, c’est le sport, donc on va se concentrer sur les deux matchs qui restent pour se qualifier. »

Wiwsport.com