High-Tech Cougars continue de faire preuve de très mauvaise performance en ce début de championnat Japonais de basket féminin. Ce samedi, Mareme Dramé et ses partenaires ont subi une défaite contre Denso Iris de Sokhna Fatou Sylla (64-68) en marge de la troisième journée de W-League.

À la suite de deux défaites consécutives contre Toyota Nishikori (70-94) et (75-78), on s’attendait à une réaction de High-Tech, mais cela n’a pas été le cas car Mareme Dramé et son équipe ont réalisé une nouvelle contre-performance. Cougars avait bien commencé la rencontre face à Denso, s’imposant même à la pause par quatre points d’avance (39-35).

Pendant la deuxième période, les Hotes ont complètement détruit tout. Elles n’ont pas réussi à maintenir leur avantage de quatre points acquis à la pause, malgré une première partie très bonne. Grâce à un visage très persuasif, les visiteuses réussiront même à inverser la tendance pour remporter la victoire finale par quatre points.

Il est essentiel que Mareme Dramé et compagnie réagissent rapidement ce dimanche encore face à Denso Iris afin de mettre un terme à la spirale négative. Malgré les résultats médiocres de son équipe, Mareme Dramé se démarque sur le plan individuel en atteignant 1000 points dans la Ligue.

