Tottenham a frappé fort. Après une défaite contre Brighton juste avant la trêve, les Spurs ont tapé du poing sur la table contre West Ham, corrigé 4-1 ce samedi. Pape Matar Sarr a été auteur d’une entrée remarquée dans cette rencontre.

Voilà ce qui s’appelle une reprise parfaite. Surpris et battu par Brighton 3-2 juste avant la défunte trêve internationale, Tottenham a remis les choses en ordre sur son terrain en ne faisant qu’une bouchée de West Ham en ouverture de la 8e journée de Premier League (4-1), ce samedi. Les choses avaient pourtant mal démarré pour les Spurs, avec l’ouverture du score de l’ailier ghanéen Mohammed Kudus pour les Hammers (0-1, 18e).

Mais les hommes d’Ange Postecoglou n’ont pas abdiqué. Dominateur, Tottenham est logiquement revenu à la marque quelques minutes après la demi-heure de jeu. Dejan Kulusevski est passé par là avec une belle frappe, d’abord repoussée par Alphonse Aréola sur le premier poteau puis qui se termine sur un second poteau rentrant (1-1, 36e). Malgré d’autres situations, les deux équipes se quittèrent par un score de parité à la pause.

Sarr passeur décisif

Puis dès le retour des vestiaires, l’entraîneur de Tottenham, Postecoglou, a choisi de lancer Pape Matar Sarr en lieu et place de James Maddison. Quelques minutes plus tard, Yves Bissouma permettait aux Spurs de prendre l’avantage à la suite d’une jolie action collective (2-1, 52e). Peu après ce but contre son camp entre Todibo et Aréola (3-1, 55e), Pape Matar Sarr lançait parfaitement Heung-min Son qui allait conclure pour le 4 à 1 (60e).

En plus d’avoir délivré sa deuxième passe décisive de la saison, le milieu de terrain sénégalais aura été hauteur d’une belle entrée en jeu, ce qui pourrait lui permettre de retrouver une place de titulaire en Championnat dans les prochains matchs. Dans une fin de match marquée par l’expulsion de Kudus, auteur de mauvais gestes, notamment sur Sarr, Tottenham a géré. Avec ce succès, les Spurs grimpent provisoirement à la 6e place.

#PL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : "Papé" 🇸🇳 pour "Sonny" qui finit merveilleusement. Tottenham à la fête cet après-midi ! 😍 pic.twitter.com/xKFlJKuCMP — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) October 19, 2024

wiwsport.com