Titulaire indiscutable dans la défense centrale du Reading FC depuis l’ouverture de la saison, Amadou Salif Mbengue a été décisif avec les Royals. Alors que ces derniers accueillaient Crawley Town, ce samedi 19 octobre, pour la 12e journée de League One (D3 anglaise), le joueur de 22 ans avait ouvert le score pour les siens.

A la récupération d’un ballon dans la surface adverse, l’ancien messin se retournait pour décocher une frappe imparable pour le portier Joseph Wollacott (20e). Le Reading FC a fini par l’emporter assez facilement 4 à 1. Un succès qui permet aux partenaires d’Amadou Mbengue de remonter provisoirement à la 9e place de League One.

𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 | Reading FC 4-1 Crawley Town

A spectacular showing in front of goal, as we take all three points in RG2.#REACRA | #ReadingFC pic.twitter.com/BwBzx2OIAD

— Reading FC (@ReadingFC) October 19, 2024